Manuel Fernandes, Galatasaray'a önerildi

Beşiktaş’ta iyi bir performans ortaya koyan ancak parasal nedenlerle Lokomotiv Moskova’yı tercih eden Portekizli futbolcunun menajeri Paulo Barbosa’nın, 32 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılılara resmen teklif ettiği öğrenildi.

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2019 Haziran’ında sona erecek olan Fernandes’in, ara transfer döneminde Galatasaray’a gelebileceği bildirildi. 10 numara pozisyonda Belhanda’dan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya yeşil ışık yakabileceği dile getirildi.

Fernandes’in Menajeri Barbosa, “Şu an kasım ayındayız. Devre arasına kadar biraz daha zaman var. Yeni bir kulüp mü bulacağız? FIFA kurallarına göre aralıktan sonra böyle bir hakkımız var. Bizim bazı taleplerimiz vardı, eğer eski teklifi tekrarlarlarsa bunu kabul etmeyeceğiz” demişti.

Galatasaray ise bu teklif karşısında olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. İlk olarak takımdaki bazı isimleri satarak UEFA Finansal Fair Play sarmalından kurtulmak isteyen Galatasaray Yönetimi, Maicon, Feghouli, Belhanda gibi futbolcuları satabilirse ara transfere yön verebilecek.

Valencia’da sönük geçen kariyerinin ardından 2010-11 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan Manuel Fernandes, siyah-beyazlı formayla adeta altın dönemini yaşadı. Kartal’da 112 maça çıkan yıldız futbolcu 20 gol attı, 21 asist yaptı.

Süper Lig’de dört sezon Beşiktaş formasını giyen, daha sonra Lokomotiv Moskova’ya transfer olan Manuel Fernandes, Rusya’da 91 karşılaşmada forma giydi, 15 gol atıp 21 kez de gol pası verdi.

(Milliyet)