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Manuel Fernandes'in menajerinden ayrılık sinyali

Lokomotiv Moskova forması giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Fernandes için menajeri Paulo Barbosa'dan ayrılık sinyali geldi.

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Lokomotiv Moskova'nın tecrübeli orta saha oyuncularından Manuel Fernandes için 'ayrılık' açıklaması geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Manuel Fernandes için menajeri Paulo Barbosa açıklamalarda bulundu.

Rus basınına konuşan Paulo Barbosa, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla ilgili ''Şu ana kadar kulüpten yeni sözleşmeyle ilgili bir talep gelmedi. Gelecek mi onu da bilmiyorum... Şu an Kasım ayındayız. Devre arasına kadar biraz daha zaman var. Yeni bir kulüp mü bulacağız? FIFA kurallarına göre Aralık'tan sonra böyle bir hakkımız var. Bizim bazı taleplerimiz vardı, eğer eski teklifi tekrarlarlarsa bunu kabul etmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Manuel Fernandes bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 19 resmi maça çıkarken, 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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