Manuel Neuer, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Allianz Arena'da İngiliz devi Arsenal'i konuk etti. Alman ekibi 2-2 biten ilk maçın rövanşında rakibini 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

Bayern Münih'in 13 yıldır formasını giyen 38 yaşındaki file bekçisi Manuel Neuer, Arsenal maçında kalesini gole kapamayı başararak, turnuva tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Alman kaleci, Devler Ligi'nde çıktığı karşılaşmaların 58'İni gol yemeden tamamlayarak bu alanda rekorun sahibi oldu.