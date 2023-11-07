İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2023 Salı / 24 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5304
  • EURO
    30,4771
  • ALTIN
    1795.08
  • BIST100
    7827.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manuel Neuer'den Icardi'ye övgü: Hiçbir korkusu yok
Spor

Manuel Neuer'den Icardi'ye övgü: Hiçbir korkusu yok

Bayern Münih'in Alman file bekçisi Manuel Neuer, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları karşılaşma öncesi konuştu. Tecrübeli kaleci, sarı kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den övgüyle söz ederken, 'Attığı penaltıyı gördük. Hiçbir korkusu yok. Cesur bir oyuncu. İki ayağıyla da goller atabiliyor.' sözlerini sarf etti.

7 Kasım 2023 Salı 15:30 - Güncelleme:
Manuel Neuer'den Icardi'ye övgü: Hiçbir korkusu yok
ABONE OL

Bayern Münih file bekçisi Manuel Neur, Galatasaray maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alman kaleci, Mauro Icardi'yle ilgili gelen sorunun ardından, "Mauro Icardi'nin farklı bir kalitesi var. Çok duygusal bir oyuncu. Attığı penaltıyı gördük. Hiçbir korkusu yok. Cesur bir oyuncu. İki ayağıyla da goller atabiliyor. Kale önünde çok güçlü. Defansımız bunu biliyor. Icardi'ye dikkat etmeliyiz ve kontrol etmeliyiz. Beni ne beklediğini biliyorum." dedi.

Deneyimli kaleci ayrıca, "Dortmund'a karşı çok iyi oynadık. Konsantre olmamız çok önemliydi. Ancak kupadan elendiğimiz için ciddi şekilde üzüldük. Sakatlıktan döndüğüm için çok mutluyum. Takıma tekrardan destek vermek ve gücümü göstermek istiyorum." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.