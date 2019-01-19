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Marcao 6-0'dan sonra konuştu: Yeteneklerimi hemen ön plana çıkardım

Galatasaray'ın Brezilyalı yeni transferi Marcao, Ankaragücü maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, Ankaragücü'nü 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Marcao, "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum, dünya çapında tanınan bir takımda forma giyiyorum" dedi.

İlk maçını değerlendiren Brezilyalı oyuncu, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geliyorsanız yeteneklerinizi hemen ön plana çıkarmak zorundasınız. Ben de bunu yaptım. Ailem ve takım arkadaşlarım bana destek oldu, onlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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