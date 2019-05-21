28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0618
  • 6,763
  • 248.53
  • 85.870
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Marcao ve Luyindama, Galatasaray savunmasına duvar ördü

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da devre arasında transfer edilen Christian Luyindama ile Marcao, savunmadaki performanslarıyla dikkati çekti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezon başında kadrosunda stoper olarak Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Ozan Kabak'ı bulunduran sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda savunmadan istediği verimi alamadı.

Ligde ilk yarıda Maicon ve Ozan Kabak 13'er, Serdar Aziz 10, Ahmet Çalık ise 6 müsabakada forma giydi. Galatasaray, ilk yarıdaki 17 lig karşılaşmasında kalesinde 21 gole engel olamadı.

Devre arasında savunma değişti

Sarı-kırmızılı ekipte, savunmanın göbeği devre arasında yenilendi.

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Ozan Kabak 11 milyon avroya Almanya'nın Stuttgart takımına transfer oldu. Maicon, 1 milyon 700 bin avro bedelle 1,5 sezonluğuna Suudi Arabistan'ın El Nassr takımına kiralandı. Sözleşmesi feshedilen Serdar Aziz'den ise 2 milyon 300 bin avro tazminat elde edildi.

Bu futbolcuların yerine 4 milyon avro bonservis bedeliyle Portekiz'in Chaves takımından 22 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ile Belçika temsilcisi Standard Liege'den 25 yaşındaki Christian Luyindama ise 3 milyon avro kiralama ücretiyle kadroya katıldı.

Güç kattılar

Galatasaray, Luyindama ve Marcao'nun gelişiyle sezonun ikinci yarısında daha iyi bir savunma grafiği çizdi.

Luyindama, transfer olduktan sonra 14 lig maçının 11'inde oynarken, Marcao ise 16 lig karşılaşmasının 14'ünde forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısındaki 16 karşılaşmada 11 gol yedi.

Sezonun ilk yarısında maç başına kalesinde ortalama 1,23 gol gören Galatasaray, ikinci yarıda ortalamayı 0,68'e düşürdü ve şampiyonluğa ulaştı.

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binlerce öğretmene müjdeli haber! Bugün başladı!

Binlerce öğretmene müjdeli haber! Bugün başladı!

TSK'ya yeni MPT-76 teslimatı

TSK'ya yeni MPT-76 teslimatı

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor

Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor

Merkez Bankası'ndan iki hamle birden

Merkez Bankası'ndan iki hamle birden

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındılar

Savunma bakanının paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kuleler bombalanmış...

Savunma bakanının paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kuleler bombalanmış...
 

POPÜLER HABERLER

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Game of Thrones'un final bölümü rekor kırdı

Game of Thrones'un final bölümü rekor kırdı

Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA