Marcel Sabitzer, Borussia Dortmund'a adım adım yaklaşıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Bayern Münih forması giyen Avusturyalı orta saha Marcel Sabitzer ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Borussia Dortmund, Marcel Sabitzer transferi için oyuncuyla anlaşmaya varırken, oyuncunun kulübü Bayern Münih ile de 19 milyon euro karşılığında el sıkışıldı.

6 GOLE KATKI

Bayern Mühih'ten ayrılması beklenen yıldız orta saha için İtalya ve Almanya'dan da teklifler geldiği ifade ediliyor. Geçen sezona Bayern'de başlayan Sabitzer sezonun 2. yarısında Manchester United'a kiralanmıştı. Geçen sezon toplam 42 maçta forma giyen yıldız futbolcu 4 gol, 2 asiste imza attı.