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Spor

Marco Reus için Türkiye ve MLS iddiası

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen yıldız oyuncu Marco Reus'a Türkiye ve MLS takımlarından ilgi olduğu ileri sürüldü.

5 Mart 2024 Salı 17:28 - Güncelleme:
Marco Reus için Türkiye ve MLS iddiası
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Bundesliga'da bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Borussia Dortmund'da Marco Reus sezon sonunda takıma veda edebilir.

Tecrübeli oyuncununun geleceğinin henüz netleşmediği belirtilirken Reus'a Almanya dışından birçok takımın ilgisinin olduğu belirtildi.

Sky Sports'ta yer alan haberde Marco Reus'un kariyerine bir süre ara verip sonra devam etmek istemediği, Bundesliga dışından da bir takımla anlaşabileceği belirtildi.

Haberde, Reus'un transferine ilişkin, "Türkiye'den ve MLS takımlarından yoğun bir ilgi var." ifadeleri kullanıldı.

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Marco Reus, Borussia Dortmund altyapısından yetiştikten sonra Rot Weiss Ahlen'e transfer oldu.

Burada 3 yıl forma giyen Reus, 2009'da Gladbach'la sözleşme imzaladı.

Reus, 2012'de Borussia Dortmund'a transfer olurken burada 5 kupa kazandı.

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