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Spor

Marco Rossi, Attila Szalai'nin yeni takımını açıkladı

Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin İngiliz devi Chelsea'ye transfer olacağını açıkladı.

Star.com.tr6 Aralık 2021 Pazartesi 17:49 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 17:49
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Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai'nin İngiltere'nin Chelsea takımına transfer olacağı bir süredir Türk ve İngiliz basınında yoğun şekilde dillendiriliyordu. Macar futbolcunun bu transferi Macaristan Milli Futbol Takımı'nın İtalyan hocası Marco Rossi tarafından da doğrulandı.

İtalyan basınına konuşan Marco Rossi, "Takımınızda Serie A'ya uygun bir futbolcu var mı" sorusu üzerine "Tek bir oyuncu söylemek zor ama şu anda Fenerbahçe'de oynayan Attila Szalai'yi çok iyi görüyorum ancak zannedersem Chelsea'ye transfer olacak" diyerek cevap verdi.

Szalai'yi İspanyol kulüplerinin de istediğini dile getiren Rossi, "Açıkçası Szalai İspanya'daki önemli kulüpler tarafından da takip edildi ancak görünüşe göre Chelsea'ye transferi bitmiş durumda. İtalyan futbolu için de harika bir oyuncu olurdu." dedi.

Star.com.tr

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