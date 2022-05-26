Marco Silva'dan Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon teknik direktör adaylarından biri olarak gösterilen Marco Silva, The Athetic'e bir röportaj verdi.

Fulham'ı tekrar Premier Lig'e yükselten Silva için, "Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazırdı" ifadeleri kullanılırken, Portekizli teknik adam da, "Fenerbahçe için çantam kapıda hazır bekliyordu." açıklamasını yaptı.

44 yaşındaki teknik adam daha sonra ise Fenerbahçe'ye "Hayır" deme sebebinin Fulham Sahibi Shadid Khan'ın kendisini ikna etmesi olduğunu söyledi. İngiliz ekibinin başına geçmesi için başkan yardımcısı Tony Khan ve İcra Kurulu Başkanı Alistair Mackintosh ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiğini söyleyen Silva, Fulham'ın teklifini kabul etmesini şu sözlerle açıkladı; "İnsanların, bana ve yardımcılarıma yaklaşma yöntemi ile projeyi bana sunma şekli, kulüpten bildiklerim ile birlikte farklı bir karar vermemi sağladı."

"FULHAM'A GELMEK RİSKLİYDİ"

Öte yandan Championship'teki bir takımın başına geçmesinin kariyeri için risk olup olmadığı sorulan Silva, Fulham tercihinin Fenerbahçe ya da geçen sezonki diğer seçenekleri kadar riskli olduğunu söyledi. "Kariyerinizde aldığınız her kararda risk vardır" diyen Silva, "Ama tabii ki Premier Lig'de 3 kulüpte görev aldıktan sonra Championship'te bir takıma imza atmak riskliydi." değerlendirmesini yaptı.