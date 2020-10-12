12 Ekim 2020 Pazartesi 09:24 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:24

Transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe için dün İngiliz basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

“Caughtoffside.com”un Daily Star’ı kaynak olarak gösterdiği haberinde, Sarı-Lacivertliler’in Marcos Rojo ile anlaştığını ancak Manchester United’ın bu transfere izin vermediği bilgisi paylaşıldı.

"MARCOS ROJO YALVARDI"

Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi:

"Rojo, Estudiantes’ten Manchester Untied’a döndükten sonra Türkiye’den kendisine teklif geldi. Bu teklifi kendisi kabul etti ancak M.United buna izin vermedi. Marcos Rojo ise gitmek için yalvardı."