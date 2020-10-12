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Spor

Marcos Rojo Fenerbahçe'ye gitmek için yalvardı!

Fenerbahçe'nin Tisserand'dan önce Manchester United'ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo'ya teklif yaptığı ancak İngiliz ekibinin bunu kabul etmediği ortaya çıktı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 09:24 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:24
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Transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe için dün İngiliz basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

“Caughtoffside.com”un Daily Star’ı kaynak olarak gösterdiği haberinde, Sarı-Lacivertliler’in Marcos Rojo ile anlaştığını ancak Manchester United’ın bu transfere izin vermediği bilgisi paylaşıldı.

"MARCOS ROJO YALVARDI"

Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi: 

"Rojo, Estudiantes’ten Manchester Untied’a döndükten sonra Türkiye’den kendisine teklif geldi. Bu teklifi kendisi kabul etti ancak M.United buna izin vermedi. Marcos Rojo ise gitmek için yalvardı."

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