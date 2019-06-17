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Marcus Berg, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi

Al Ain’le olan sözleşmesi sona eren ve Avrupa’da oynamak istediğini dile getiren Marcus Berg, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi.

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Geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren Marcus Berg'in Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın bu konuda karar vereceği öğrenildi.

Sportif Direktör Comolli'nin ekibinin de Marcus Berg hakkında detaylı bir rapor hazırladığı belirlendi. 32 yaşındaki golcünün de Avrupa'da bir takımda oynamak istediği belirlendi.

32 yaşındaki golcü futbolcu geçen sezon Al Ain formasıyla 29 maçta 14 gol 1 asistlik performans sergiledi. Marcus Berg'in sözleşmesi bu ay sona erdi.

(Takvim)

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