Marek Hamsik: Bu tür maçları oynamayı biliyorum!

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik ise yarın oynayacakları karşılaşmaya ilişkin olarak, "İki takım için de çok zor bir maç olacak. Rakibe baktığımızda kalitesi yüksek oyunculardan kurulu. Genç, fiziksel gücü iyi bir takım. Biz de maça iyi hazırlandık. İki takım açısından önemli maç olduğunu biliyoruz. Biz de bu karşılaşmadan iyi sonuçla ayrılarak kalan 3 maçın ardından gruptan çıkmak istiyoruz. Arka arkaya iki maç oynayacağız, iki maçta kolay olmayacak." şeklinde konuştu.

Hamsik, rakip takım antrenörünün kendisine yönelik olumlu yorumlarına teşekkür ederek, "35 yaşındayım. Avrupa'da Napoli maçında birçok önemli maçta oynadım. Bu tür maçları çok seven oyuncuyum. Kolay olmayacak. Fiziksel olarak iyi hissediyorum. Sakatlığımı atlamış oluyorum." dedi.