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Spor

Marek Hamsik yuvaya dönüyor!

Marek Hamsik, 12 yıl boyunca formasını giydiği İtalya ekibi Napoli'ye teknik direktör yardımcısı olarak geri gönmeye hazırlanıyor.

19 Şubat 2024 Pazartesi 19:33 - Güncelleme:
Marek Hamsik yuvaya dönüyor!
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Napoli'de 12 yıl boyunca forma giyen Marek Hamsik, İtalyan ekibine antrenör olarak geri dönebilir.

Relevo'da yer alan habere göre, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Walter Mazzarri'nin yerine takımın başına Slovakya Milli Takımı Teknik Direktörü Francesco Calzano'yu getirmeyi planlıyor.

Calzano'nun Napoli'de göreve başlaması durumunda, şu anda Slovakya Milli Takımı'nda takım menajeri olarak görev yapan Marek Hamsik'in de Napoli'de teknik heyetin içinde olacağı öne sürüldü.

Marek Hamsik, futbol kariyerinde 2007-2019 yılları arasında Napoli'nin formasını giymişti. Slovak futbol adamı, 2021-2023 arası ise ülkemizde Trabzonspor'da forma giymişti.

  • Marek Hamsik
  • Napoli
  • Teknik Yardımcı

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