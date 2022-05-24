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Spor

Marek Hamsik'ten şampiyonluk yorumu: Hayatım boyunca unutmayacağım

Bu sezon Trabzonspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Marek Hamsik, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

24 Mayıs 2022 Salı 18:55 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un tecrübeli orta sahası Marek Hamsik, İtalyan basınına kısa bir röportaj verdi.

"HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

Bordo-mavililerde yaşadığı şampiyonluk için, "Bana harika hissettirdi." diyen Hamsik, kutlamalar için gelen soruya ise, "6 parti yaptık, birini diğerinden ayırmak zor olur. Eğer en iyisi hangisi diye soracak olursanız, teknelerle denizde yaptığımız en iyisiydi, bunu hayatım boyunca unutmayacağım." diye konuştu.

Form durumu ve kendisini nasıl hissettiği sorusuna cevap veren tecrübeli yıldız, "Kendimi yaşlı hissetmiyorum. Şanslıyım çünkü sadece birkaç sakatlık geçirdim." dedi.

"SARRI VE GUARDIOLA"

Futboldan sonraki adımında teknik direktörlüğe nasıl baktığı şeklinde bir soru yöneltilen Marek Hamsik, "Eğer ileride teknik direktör olursam, felsefem Maurizio Sarri ve Pep Guardiola ile aynı olacak. Onları örnek alacağım." sözlerini kullandı.

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