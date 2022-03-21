Marek Hamsik'ten yıkan haber! Trabzonsporlular buna çok üzülecek

Star Gazetesi 21 Mart 2022 Pazartesi 23:59 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 23:59

Marek Hamsik için Trabzonspor'da işler yolunda gitmiyor. Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yapan ama son 9 lig maçında sakatlığı nedeniyle yalnızca 19 dakika süre alabilen Marek Hamsik'in babası Richard Hamsik, oğlunun sakatlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

MAREK HAMSIK, KISA SÜREDE VAZGEÇİLMEZ OLMUŞTU

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz aylarında İsveç 1. Ligi ekibi IFK Göteborg'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Marek Hamsik, bordo-mavililerde sezona güzel bir başlangıç yaparak takımın vazgeçilmez ismi olmuştu. Ancak Slovak oyuncu geçirdiği sakatlık nedeniyle ligdeki son 9 maçın 8'ini kaçırdı.

BABASI AÇIKLAMA YAPTI

Marek Hamsik'in babası Richard Hamsik, oğlunun son durumuyla ilgili Slovakya basınına konuştu. Hamsik, "Marek'in durumu Napoli, Türkiye ve ayrıca milli takımımızda çeşitli doktorlar tarafından kontrol edilmektedir." İfadelerini kullandı.

"MAREK HAMSIK AÇIKLAYACAK"

Slovak oyuncunun babası oğlunun sahalara ne zaman döneceği hakkında bir şey söylemenin çok zor olduğunu belirtirken, "Daha çeşitli tetkikler yapılması gerekiyor ama şu anda bunun hakkında daha fazla bir şey söyleyemem. Marek, birkaç gün içinde Slovakya'da bir basın toplantısı düzenleyecek ve sağlık durumunu detaylı bir şekilde anlatacak. Durumunun iyiye mi yoksa tam tersine daha mı kötüye gittiğine açıklık getirecek." şeklinde konuştu.

Edin Visca krizi! "Tarihin en önemli oyuncusudur" demişti

Geçmişte Marek Hamsik'in 35 yaşında futbolu bırakmak istediğini söylemesinin hatırlatılarak böyle bir durumun olup olmadığı sorulan Richard Hamsik bu soruya, "Trabzonspor'la önümüzdeki sezon için geçerli bir sözleşmesi var. Eğer şampiyon olmayı başarırlarsa, Şampiyonlar Ligi'ni oynaması için bir motivasyonu olduğunu düşünüyorum." şeklinde cevapladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marek Hamsik, bu sezon bordo-mavili formayla 24 resmi maçın 23'ünde ilk 11'de yer aldı. 34 yaşındaki Slovak oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu. Deneyimli oyuncunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi ise 2023'ün yazında sona erecek.