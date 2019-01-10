Mariano: Sözleşme uzatmaya hazırım

GALATASARAY’IN Brezilyalı sağ beki Mariano Filho, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Sambacı, “Flamengo’nun bana ilgisi olduğunu duydum ama Galatasaray’la 1.5 yıl daha kontratım var ve ben burada mutluyum ve kalmak istiyorum. Kulüp sözleşmemi uzatmak isterse de seve seve uzatırım. Burada uzun yıllar kalmak istiyorum” dedi.

Mariano şunları söyledi:

“İlk yarıda sakatlıklar ve özellikle de Fener derbisindeki cezalar nedeniyle beklenenden fazla puanlar kaybettik. Lider Başakşehir’in 6 puan gerisiydeyiz. Bu kesinklikle kapanmayacak bir fark değil. Ayrıca Başakşehir’le ikinci yarıda kendi sahamızda oynayacağız. Şu an en ciddi rakibimiz diye bir takım ismi veremem.” “Avrupa’da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. G.Saray’ın üst üste 4 şampiyonluğunu ve UEFA Kupası’nı biliyoruz. Biz de bunu tekrarlamak isteriz. Neden olmasın. Çünkü futbol sürprizlerle dolu bir oyun. Ligde nasıl maç maç bakıyorsak, Avrupa’da da öyle yapacağız. Benfica’ya odaklanacağız.”