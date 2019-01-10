11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4256
  • 6,2445
  • 224.511
  • 91.196
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mariano: Sözleşme uzatmaya hazırım

Mariano, “Flamengo’nun bana ilgisi olduğunu duydum. 1.5 yıl daha kontratım var. Kulüp uzatmak isterse, seve seve kabul ederim. Liderle kapanmayacak bir fark yok” diye konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY’IN Brezilyalı sağ beki Mariano Filho, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Sambacı, “Flamengo’nun bana ilgisi olduğunu duydum ama Galatasaray’la 1.5 yıl daha kontratım var ve ben burada mutluyum ve kalmak istiyorum. Kulüp sözleşmemi uzatmak isterse de seve seve uzatırım. Burada uzun yıllar kalmak istiyorum” dedi.

Mariano şunları söyledi:

“İlk yarıda sakatlıklar ve özellikle de Fener derbisindeki cezalar nedeniyle beklenenden fazla puanlar kaybettik. Lider Başakşehir’in 6 puan gerisiydeyiz. Bu kesinklikle kapanmayacak bir fark değil. Ayrıca Başakşehir’le ikinci yarıda kendi sahamızda oynayacağız. Şu an en ciddi rakibimiz diye bir takım ismi veremem.” “Avrupa’da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. G.Saray’ın üst üste 4 şampiyonluğunu ve UEFA Kupası’nı biliyoruz. Biz de bunu tekrarlamak isteriz. Neden olmasın. Çünkü futbol sürprizlerle dolu bir oyun. Ligde nasıl maç maç bakıyorsak, Avrupa’da da öyle yapacağız. Benfica’ya odaklanacağız.”

3 saat boyunca kapı zilini yalayan adam hayrete düşürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Datça'da korkutan deprem

Datça'da korkutan deprem

İniş yapan askeri uçağın lastiği patladı

İniş yapan askeri uçağın lastiği patladı

'Trump Suriye'de yeniden harekete geçmek istiyor'

'Trump Suriye'de yeniden harekete geçmek istiyor'

Macron hakkında sert sözler: Onunla savaşmak zorundayım

Macron hakkında sert sözler: Onunla savaşmak zorundayım

Karlov suikastı davasında yeni gelişme: Yakalama emri çıkarıldı

Karlov suikastı davasında yeni gelişme: Yakalama emri çıkarıldı

FETÖ'cünün hafıza kartından çıktı

FETÖ'cünün hafıza kartından çıktı

Milyonları ilgilendiriyor: Komisyondan geçti

Milyonları ilgilendiriyor: Komisyondan geçti

Irak'ta bir gün arayla dikkat çeken görüşme

Irak'ta bir gün arayla dikkat çeken görüşme
 

POPÜLER HABERLER

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA