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Mariano ve Nagatomo, Ever Banega'ya kefil oldu: Tam bize göre

Mariano ve Nagatomo, Galatasaray’ın transfer etmek için uğraş verdiği Ever Banega’ya kefil oldu.

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Ndiaye ile yollarını ayıran Galatasaray yönetimi, transfer listesinde ilk sıraya yazdığı Ever Banega için çalışmalarını sürdürüyor. Arjantinli oyuncunun menajerini İstanbul'a getirip teklifini sunan sarı-kırmızılılar, gelecek cevabı beklemeye başladı.

Tangocu'ya 3 milyon Euro yıllık ücret, Sevilla'ya 5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olan Galatasaray'da yetkililerin Banega'nın eski takım arkadaşlarından görüş aldığı ortaya çıktı.

Banega ile Sevilla'da oynayan Mariano ve İnter'de birlikte top koşturan Nagatomo, Arjantinli orta saha oyuncusu ile ilgili, "Tam bize göre" diyerek olumlu referans verdi. Boca Juniors'a 'Hayır' diyen Banega da Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

(Sabah)

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