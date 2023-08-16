Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya ekibi Maribor ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ile Maribor arasında yapılan ilk maçı 3-1'lik skorlarla sarı-lacivertli ekip kazandı. Portekizli hakem Fabio Verissimo'nun yöneteceği rövanş maçında avantajlı durumda olan Fenerbahçe, galibiyeti koruyarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Peki Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman 2023? Maribor-Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları

FENERBAHCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



UEFA Avrupa Konferans Ligi Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı için nefesler tutuldu. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor'u eleyerek bir üst tura geçmek için sahaya çıkıyor.

Maribor - Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'te başlayacak.

MARİBOR-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Maribor - Fenerbahçe maçı S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, Maribor karşısında galip gelirse tur atlayarak Play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, King, İrfan Can, Ryan Kent, Batshuayi