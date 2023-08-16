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  • Maribor Fenerbahce maçı ne zaman, saat kaçta? Maribor-Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda?
Spor

Maribor Fenerbahce maçı ne zaman, saat kaçta? Maribor-Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı kapsamında Maribor ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibini 3-1 skorla yenerek mağlup etmeyi başaran sarı lacivertliler, rövanş maçında Maribor karşısında galip gelerek tur atlamayı hedefliyor. Peki Maribor Fenerbahce maçı ne zaman, saat kaçta? Maribor Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda? İşte maçın oynanacağı tarih ve yayıncı kuruluş

16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:56 - Güncelleme:
Maribor Fenerbahce maçı ne zaman, saat kaçta? Maribor-Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya ekibi Maribor ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ile Maribor arasında yapılan ilk maçı 3-1'lik skorlarla sarı-lacivertli ekip kazandı. Portekizli hakem Fabio Verissimo'nun yöneteceği rövanş maçında avantajlı durumda olan Fenerbahçe, galibiyeti koruyarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Peki Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman 2023? Maribor-Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları

FENERBAHCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı için nefesler tutuldu. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor'u eleyerek bir üst tura geçmek için sahaya çıkıyor.

Maribor - Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'te başlayacak.

MARİBOR-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maribor - Fenerbahçe maçı S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, Maribor karşısında galip gelirse tur atlayarak Play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, King, İrfan Can, Ryan Kent, Batshuayi

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