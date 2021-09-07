Star.com.tr 7 Eylül 2021 Salı 18:51 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 18:57

Uzun yıllar sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor yaptığı iddialı transferlerle gündeme gelirken Adana temsilcisinin yaptığı en iddialı transfer olarak İtalyan yıldız Mario Balotelli dikkat çekmişti. Süper Lig'de çıktığı üç maçta gol atma başarısı gösteremeyen Balotelli Adana Demirspor'dan ayrılan teknik direktör Samet Aybaba ile de sorun yaşamış Kayserispor maçında oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde agresif tavırlar sergilemişti. İtalya basınından Balotelli için transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyanlara göre Mario Balotelli İtalya'ya dönüyor...

BALOTELLI İÇİN COMO VE PARMA DEVREDE



İtalya basınından Sportal'ın haberine göre Türkiye'de Adana Demirspor'da mutsuz olan Mario Balotelli ocak ayında İtalya'a dönebilir. Balotelli, yerini Vincenzo Montella'nın aldığı eski teknik direktör Samet Aybaba ile yaşanan anlaşmazlıkların ardından yeni teknik direktör ile verimli bir ilişki kurmayı umuyor. Ve gole giden yolu bulmak için şu ana kadar Adana formasıyla ilk üç maçta topladığı 200 dakikadan fazla süre içinde sadece bir asist yaptı.

İtalyanlara göre bugün İtalya Serie B'deki en az iki kulübün, Mario Balotelli için transfere hazır olduğundan bahsediyor. Başı çeken iki kulüp ise Como ve Parma.

"BALOTELLI TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI"



Süper Lig kariyerinde Galatasaray' çalıştıran İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini Türkiye'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli için değerlendirmede bulundu. Balotelli'nin potansiyelini kullanamadığını belirten Mancini, bu durumdan ötürü hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Mancini, "Mario'yu bir insan ve oyuncu olarak tanıyan herkesin son 5-6 yılda oynayabileceği seviyeden uzak olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını düşünüyorum. Hala 31 yaşında olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden bence en verimli döneminde olmalı."