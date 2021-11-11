Mario Balotelli çılgınlığı! Dünya devinden sonra bir talip daha

Star.com.tr 11 Kasım 2021 Perşembe 07:27 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 07:27

Süper Lig'de Adana Demirspor'la yeniden eski günlerine dönüş sinyali veren Mario Balotelli gösterdiği performansla tüm takımların dikkatini çekmeyi başardı. Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 5 gol 2 asist yapan Mario Balotelli için İngiliz ekibi Newcastle United iddiası ortaya atılmış ve Brezilya kulüplerinin de ilgisi olduğu iddia edilmişti. Balotelli'ye son olarak İtalyan kulüplerinden Brescia ve Reggina'nın da talip olduğu belirtildi

"BALOTELLİ TEKRARDAN MODA OLDU"

İtalyan basınından Seriebnews'in "Balotelli tekrardan moda oldu" başlığıyla duyurduğu haberinde Brescia ve Reggina'nın Serie A'ya yükselmek için devre arası transfer döneminde Balotelli'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı. Ünlü İtalyan yıldıza Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da talip olduğu iddia edilmişti. Ancak İtalyanlara göre Balotelli'nin Serie B'ye dönmesi zayıf ihtimal.

BALOTELLİ'YE DÜNYA KUPASI MESAJI

İtalya'da Balotelli'nin milli takıma dönüp dönmeyeceği tartışmaları da konuşuluyor. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Balotleli için "Kapımız açık" diyerek oyuncuya mesajını iletmişti. İtalyan basını Balotelli'nin milli takıma dönmesi için performansını yukarıya çıkarması gerektiğini belirtirken devre arasında dünya kupası için Türkiye'den de ayrılabileceğini iddia ediyor.

12 MAÇTA 5 GOLLÜK PERFORMANS



Mario Balotelli, Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla toplamda 12 maça çıktı. 9 maça ilk 11'de başlayan Balotelli, 5 gol 2 asist yaparken takımını 12. hafta sonunda düşme hattının üzerinde tuttu. Adana ekibi topladığı 16 puanla 10. sırada yer alıyor.