Star.com.tr 17 Eylül 2021 Cuma 21:59 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 21:59

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü transferi Mario Balotelli Türkiye'de gösterdiği kötü performansla İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın da katıldığı Adana Demirspor'da Balotelli'nin performansının artıp artmayacağı merak ediliyor. İtalyan hoca Süper Lig'de çıktığı ilk maçta Fatih Karagümrük'e 4-0 yenilerek kötü bir başlangıç yapmıştı. İtalyan basını yeni teknik direktör ve Balotelli'yi yakından takip ediyor. İtalyanlar Vincenzo Montella ve Balotelli için "Kabus gibi" başlığı attı.

BALOTELLI HAKKINDA YORUM YAPTI



Adana Demirspor'un çiçeği burnunda hocası Vincenzo Montella, İtalya'dan ayrılarak Türkiye'de yeni bir sayfa açma kararı aldı. Ancak ilk maçında Karagümrük'e karşı 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Mario Balotelli'nin ilk dakikadan itibaren sahada olmasına rağmen gösterdiği kötü performans sonrası, " Bu yenilgiden kesinlikle memnun değilim, çalışmamız ve gelişmemiz gerekiyor." diye konuştu.

BALOTELLI'NİN ROLÜNÜ AÇIKLADI



Montella daha sonra Balotelli'nin Adana Demirspor'daki rolüne odaklandı: "Motivasyonları bulmalı ve yeni konseptler oluşturmalıyız. Uzun bir maratona girmemiz gerekiyor, takım iyi koşarsa Balotelli ve Belhanda'nın performansları da gelişecek" dedi. Ardından, "Amacımız, onların en iyi performanslarını sergilemelerini sağlamak." diyerek sözlerine son verdi.