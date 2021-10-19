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Spor

Mario Balotelli, maçlarını kaçırmadığı Menemenspor'u ziyaret etti

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, kardeşi Enock Barwuah'ın formasını giydiği Menemenspor'u ziyaret etti. Balotelli'nin Menemenspor'un maçlarını da kaçırmadığı öğrenildi.

DHA19 Ekim 2021 Salı 13:48 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 13:48
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un dünyaca ünlü İtalyan santrforu Mario Balotelli, erkek kardeşi Enock Barwuah'ın kadrosunda yer aldığı İzmir temsilcisi Menemenspor'u ziyaret etti. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Çavuşköy Tesisleri'nde Balotelli ile çekilen hatıra fotoğrafını, "Misafir Ağır. Mario Balotelli" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kardeşi Enock Barwuah ile hasret gideren ünlü golcünün TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Menemenspor'un maçlarını takip ettiği öğrenildi. İzmir'de 1 gün kalan Balotelli'nin Adana'ya döndüğü ifade edildi.

Türkiye'de önce ağabeyinin oynadığı Adana ekibine transfer olup, ardından Menemen'e kiralanan, 1'inci Lig'de henüz forma şansı bulamayan Enock Barwuah'ın haftaya Karşıyaka ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında görev alacağı belirtildi.

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