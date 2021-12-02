Mario Balotelli sürprizi! Geri dönüyor

star.com.tr 2 Aralık 2021 Perşembe 23:03 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 23:04

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, İtalya'da gündem oldu. Adana Demirspor'daki performansıyla dikkat çeken Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'ndan davet alacağı iddia edildi. Adana Demirspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 5-0 yendiği maçta Mario Balotelli'nin 1 gol, 1 asist ile şov yaptığı ifade edildi.

"MARIO BALOTELLI, MANCINI'Yİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR"

İtalya basınında yer alan habere göre, İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini'nin Mario Balotelli'yi gözlemlediği ifade edildi. Balotelli'nin Adana Demirspor'daki performansıyla Roberto Mancini'yi ikna etmeye çalıştığı belirtilirken, "Mart ayındaki play-off maçlarında başkarakter olmak için uygun adaylardan biri." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE'DEN İTALYA'YA YÜRÜYEREK GİDERİM"

Geçtiğimiz haftalarda İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na dönmek için hazır olduğunu ve davet beklediğini belirtirken, "Son 2.5 yıllık dönemin ardından kendimi iyi hissediyorum. Milli Takım'a dönmek için hazırım. Davet almak rüya gibi olurdu. Mart ayı için davet gelirse, Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek giderim. Şu an Milli Takım seviyesinde değilim ancak mart ayına kadar vaktim var. Çağrılmadığım için şikayet edeceğim bir durum yok. Seçilmekten uzakta değilim. Sadece çalışmam gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.

MARIO BALOTELLI, EURO 2012'YE DAMGA VURMUŞTU

Mario Balotelli, EURO 2012 boyunca İtalya'nın en önemli isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Grubunu ikinci sırada tamamlayan İtalya, çeyrek finalde ise İngiltere'yi eleyerek yarı finale adını yazdırmıştı. Yarı finalde Almanya'yı 2-0 yenen İtalya'da Mario Balotelli, attığı 2 golle harika bir performans sergileyerek takımını finale taşımıştı.

ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yaz transfer döneminde İtalya Serie B takımlarından Monza'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mario Balotelli, çıktığı 15 resmi maçta 6 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.