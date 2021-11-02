Star.com.tr 2 Kasım 2021 Salı 22:37 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 22:37

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli gönülleri fethetti. Türkiye'de başarılı performans gösteren İtalyan yıldız Afrika'da su sorunu yaşayan Burkina Faso'da su kuyusu açtırdı. Mario Balotelli'nin Burkina Faso'da dayanışma çalışmaları sürüyor. Golcü oyuncu, "We Africa" derneği aracılığıyla, üç yıldır sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından da paylaşımını yaptığı su kuyusunun 17.'sini açmış oldu.

MARIO BALOTELLI RÜZGARI

Mario Balotelli, Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla toplamda 11 maça çıktı. 9 maça ilk 11'de başlayan Balotelli, 5 gol 2 asist yaparken lige bu sezon yükselen takımının ligde 12. sıraya kadar çıkmasına yardımcı oldu. İtalyan milli takımına da dönmesi konuşulan Balotelli için Mancini, "Kapımız herkese açık" diyerek mesaj yollamıştı.

