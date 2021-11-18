Star.com.tr 18 Kasım 2021 Perşembe 13:23 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 13:23

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü golcüsü Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na yeniden dönme umudunun olduğunu ve bu konuda İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ile konuştuğunu söyledi.

Twitch kanalı OcwSport'a konuşan Balotelli, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Play-off'a kalan İtalya Milli Takımı'nın performansını yorumlarken, milli formaya olan hasretini de dile getirdi.

"İTALYA MİLLİ TAKIMI'NA TÜRKİYE'DEN YÜRÜYEREK GELİRİM"

Mart ayında oynanacak olan 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçlarında milli takıma seçilme umudunu koruyan İtalyan golcü, "Mart ayında İtalya Milli Takımı'na çağrılmak benim için bir rüya gibi olur. Türkiye'den yürüyerek gelirim! Mancini ile mükemmel bir ilişkim var. Son zamanlarda ondan haber aldım mı? Evet. Milli takıma dönmem için benden ne istediğini açıkça söyledi. Eğer iyi oynarsam neden beni çağırmasın." dedi.

"İLK YENİLGİDE ÇAMUR ATILIYOR"

Mario Balotelli, milli takıma dönme ihtimalinin yanı sıra Mancini'nin takımına yapılan eleştiriler de soruldu İtalyan golcü şu yanıtı verdi:

"İtalya'da hiç sevmediğim bir şey var. İtalya, Avrupa Şampiyonu oldu, galibiyet rekoru kırdı ama ilk yenilgide çamur atılıyor. Biraz iyimser olmak lazım değil mi?"

13 MAÇTA 5 GOL, 2 ASİST

Süper Lig takımı Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, bu sezon çıktığı 13 resmi maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.