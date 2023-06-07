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Spor

Mario Balotelli'nin takımı küme düştü!

Mario Balotelli'nin takımı Sion, oynadığı play-out maçlarını kaybederek İsviçre Ligi'nden düştü.

7 Haziran 2023 Çarşamba 01:09 - Güncelleme:
Mario Balotelli'nin takımı küme düştü!
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Daha önce Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli'nin takımı Sion, play-out maçlarını kaybederek İsviçre Ligi'nden düştü.

Ligde son 8 maçta 1 puan alabilen Sion, ligin son sırasına demir atmıştı. Play-out'ta Lausanne-Ouchy'yle eşleşen Sion ilk maçı 2-0, ikinci maçı ise 4-2 kaybederej küme düşmekten kurtulamadı.

bu sezonun başında Adana Demirspor'dan İsviçre ekibi Sion'a transfer olan Balotelli, çıktığı 18 lig maçında 6 golle takımına katkı sağlayabildi.

Sion, 17 yıl aradan sonra gelecek sezon İsviçre Süper Ligi'nin bir alt ligi olan Challenge Lig'de mücadele edecek.

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