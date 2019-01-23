Mario Balotelli'nin yeni takımı Marsilya oldu
Ara transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Mario Balotelli, sezon sonuna kadar kiralık olarak Marsilya'ya imza attı.
Marsilya, Galatasaray'ın da gündemine gelen Nice'in İtalyan golcüsü Mario Balotelli'yi sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.
Fransa Ligi ekibi, uzun süren transfer görüşmelerini noktaladı ve oyuncuyla sezonun 2. yarısı için 4 milyon euro garanti ücret üzerinden anlaşmaya vardı.
Inter, Milan, Manchester City, Liverpool ve Nice'te forma giyen Balotelli, böylece kariyerindeki 6. takıma imza atmış oldu.
Marsilya'da Balotelli ile birlikte Mitroglou, Germain, Njie isimleriyle alternatifli bir forvet hattı oluştu. (Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.