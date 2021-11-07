Star.com.tr 7 Kasım 2021 Pazar 07:57 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 07:57

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli gösterdiği performansla eski günlerine dönüş sinyali verirken talipleri de artmaya devam ediyor. Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 5 gol 2 asist yapan Mario Balotelli için İngiliz devi Newcastle United'ın Adana Demirspor'a teklifte bulunmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Son olarak Güney Amerika ve İtalyan basınında çıkan haberlere göre Brezilya kulüplerinin İtalyan yıldızı yakından takip ettiği ve daha önceden oyuncuya ilgisi olan Flamengo gibi kulüplerin golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunabileceği belirtildi.

SÜPER LİG'DE MARIO BALOTELLI FIRTINASI

Mario Balotelli, Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla toplamda 12 maça çıktı. 9 maça ilk 11'de başlayan Balotelli, 5 gol 2 asist yaparken takımını 12. haftaya girerken 1 maç eksikle düşme hattının üzerinde tuttu. İtalyan milli takımına da dönmesi konuşulan Balotelli için Mancini, "Kapımız herkese açık" diyerek mesaj yollamıştı.

NEWCASTLE UNİTED İDDİASI...

Balotelli için İtalyanlar Brezilya kulüplerinden önce Premier Lig ekibi Newcastle United iddiasını ortaya atmıştı. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 350 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almıştı. Dünya futbol kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrası bin Selman'ın, Newcastle United için kullanacağı transfer bütçesi de belli oldu. Bu bütçe doğrultusunda Newcastle United'a, star isimlerin transfer edileceği ifade edilirken, bunlardan birinin de Mario Balotelli olduğu iddia edilmişti. Balotelli'nin Adana Demirspor ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.