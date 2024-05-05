Mario Branco, Monza ile görüştü!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sportif direktör Mario Branco'nun, sarı lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Mario Branco, geçtiğimiz gün İtalya Ligi takımlarından Monza ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ALİ KOÇ BIRAKIRSA...

Başarılı çalıştırıcı, Monza'nın planlaması ve kendisi ile ilgili olan fikirlerini dinlerken bilgiler de aldı. Branco'nun yoluna Fenerbahçe ile devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken başkanlık seçimi bu noktada kritik rol oynayacak.

Ali Koç'un başkanlığı bırakması durumunda Branco'nun da ayrılacağı gelen bilgiler arasında.