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Spor

Mario Branco: Oyuncularımızın nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

IHA19 Mart 2024 Salı 14:00 - Güncelleme:
Mario Branco: Oyuncularımızın nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor mücadelesi sonrası oyuncularının hayati tehlike yaşadığını ve nefsi müdafaa içinde kendilerini savunduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu müsabakanın ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli futbolcuların, bordo-mavili taraftarlara saldırdığı görüntüler hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve oyuncuların nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini kaydeden Branco, "Oyuncularıma yönelik suçlamalar tamamen temelsiz. Çünkü gördüklerimiz inanılmazdı; bıçaklı, sopalı ve köşelerden bayrak direkli insanlar bizi tehdit ediyordu. Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu, çünkü hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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