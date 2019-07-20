Mario Gomez Süper Lig'e dönmeyi düşünmüyor

TM Dijital Haber Merkezi

Stuttgart’ın kümeye düşmesiyle takımdan ayrılacağı iddia edilen ve şu sıralar adı sık sık Trabzonspor’la anılan Mario Gomez’in kesinlikle Türkiye’ye geri dönmeye sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

1 YIL DAHA OYNAYIP BIRAKACAK

Menajerler aracılığıyla bordo mavili kulübe önerildiği iddia edilen Alman yıldızın 1 sene daha Stuttgart’ta kaldıktan sonra kariyerine nokta koyacağı belirtilirken, Gomez’in Süper Lig’i aklından bile geçirmediği ifade edildi. Takımıyla 2020’ye kadar kontratı bulunan 34 yaşındaki forvet geçen sezon çıktığı 34 maçta 8 gol 2 asist yaparken, 1,90’lık oyuncunun ilk olarak 2001’de giydiği Stuttgart formasıyla futbola veda edeceği bildirildi.