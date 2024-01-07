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Spor

Markus Gisdol: Galibiyetten ötürü çok mutluyuz

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

IHA7 Ocak 2024 Pazar 01:13 - Güncelleme:
Markus Gisdol: Galibiyetten ötürü çok mutluyuz
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu. Zorlu bir hafta geçirdiklerini dile getiren Gisdol, "Çok zor bir haftayı geride bıraktık. Çok duygu yüklü bir haftaydı. Malzemecimizin oğlu hayatını kaybetti. Sakatlıktan gelen çok sayıda oyuncumuz vardı. Gerek bu maç gerekse önümüzdeki maçlarda en iyi 11'i oluşturmak için çalışıyoruz. Karagümrük galibiyetinden ötürü çok mutluyuz. Mustafa Tan ilk kez 11'de oynadı. Bugün de yaptıklarından ötürü kendisini tebrik etmem gerekiyor. Akademimizden sadece Mustafa değil, birçok oyuncuyu alt takımdan as takıma katmamız gerekiyor" dedi.

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