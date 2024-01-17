İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2024 Çarşamba / 7 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,131
  • EURO
    32,7551
  • ALTIN
    1940.89
  • BIST100
    8024.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Markus Gisdol: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu
Spor

Markus Gisdol: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu

Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, Ziraat Türiye Kupası 5. turunda alınan Alanyaspor galibiyeti sonrası, 'Dakikalar geçtikçe oyunumuzu daha iyi oynamaya başladık ve bu galibiyeti hak ettik.' sözlerini sarf etti.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 21:14 - Güncelleme:
Markus Gisdol: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u uzatma bölümü sonunda 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, dakikalar geçtikçe daha iyi bir oyun ortaya koydukları maçta hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Gisdol, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelede normalden farklı olarak bazı değişiklikler yaptıklarını belirtti.

Geçen hafta oynadıkları lig maçından dolayı kendini yorgun hisseden oyuncularının olduğunu anlatan Gisdol, "Geçen haftalarda çok forma şansı bulamayan bazı oyuncular için bu tür maçlar büyük şans oluyor. En iyi yapıyı bulmak için maç başlayınca biraz zamana ihtiyacımız oldu. Dakikalar geçtikçe oyunumuzu daha iyi oynamaya başladık ve bu galibiyeti hak ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Umarım bir sonraki maçı kendi evimizde oynarız." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.