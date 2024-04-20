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Spor

Markus Gisdol: İnanılmaz bir maç oldu

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Adana Demirspor maçının inanılmaz bir maç olarak nitelendirerek, 3 toplarının direkten döndüğünü vurguladı.

IHA20 Nisan 2024 Cumartesi 22:40 - Güncelleme:
Markus Gisdol: İnanılmaz bir maç oldu
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu. Galibiyeti kaçıran taraf olduklarına değinen Gisdol, 3 puanı kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi. Kazanmak için son ana kadar savaştıklarını ifade eden Markus Gisdol, "Bu maçın zor olacağını biliyorduk. İlk yarıda iyi oynadık ama gol bulamadık. Performanstan memnundum ama skordan değildim. Çok basit bir gol yedik. Soyunma odasında iyi oynadığımızı söyledim. Konsantrasyon kaybı istemedim. Rakibimize de çok kontra pozisyonu verdik. 75'den sonra baskıyı arttırdık ve golü bulduk. İnanılmaz bir maç oldu. 3 direkten dönen topumuz vardı. Şans biraz yanımızda olsaydı kazanabilirdik. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

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