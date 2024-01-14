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Spor

Markus Gisdol: İyi bir oyunla istediğimiz sonucu aldık

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, iyi bir oyunla galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

IHA14 Ocak 2024 Pazar 19:23 - Güncelleme:
Markus Gisdol: İyi bir oyunla istediğimiz sonucu aldık
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Markus Gisdol, "Daha önceki maçlarda olduğu gibi bu maçta da çok iyi bir mücadele verdik. Sivasspor'un güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. Rakibin çok tecrübeli oyuncuları var. Çok net olmamız, sert oynamamız ve geçişleri iyi yapmamız gerektiğini oyuncularıma söylemiştim. İlk yarıda tüm istediklerimizi yaptık. İkinci yarıda kontra oyununa döndük. Çünkü 3 gün önce maç oynamıştık. İyi bir oyunla istediğimiz sonucu aldık. Bu sonucu almak bizim için çok iyi oldu" dedi.

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