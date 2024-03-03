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Spor

Markus Gisdol: Kırmızı kart tüm planlarımızı bozdu

Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, ligde alınan Başakşehir mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

AA3 Mart 2024 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Markus Gisdol: Kırmızı kart tüm planlarımızı bozdu
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Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, gördükleri kırmızı kartın tüm planlarını bozduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Markus Gisdol, "Böyle bir maçtan sonra doğru kelimeleri bulmak kolay değil, zor. İlk 30 dakika çok iyi performans gösterdik, sezon boyunca oynadığımız en iyi ilk 30 dakika diyebilirim. Zorlu bir rakibe karşı oynadık, kırmızı kart tüm planlarımızı bozdu. Sonuç olarak kaybettik, üzgünüz. Maçla ilgili iki karar vardı, bir kırmızı kart bir de gol yediğimiz pozisyon. Bunlar böyle gelişmeseydi maçın seyri farklı olacaktı. Yine de iyi savaştık. Takım olarak doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Gisdol, hakem kararlarıyla ilgili gelen bir soru karşısında ise şöyle konuştu:

"Hakemlerle alakalı konuşmak her zaman zordur. Rakip ayağını kaldırdı, oyuncumuz istemeden ayağına basmış olabilir, ilk başta 'faul yok' dedi. VAR çağırınca herhalde adım adım izleyip bir müdahale olduğunu görünce kırmızı kart verdi. Golü yediğimiz pozisyonda hakemin gözünün önünde olan bir pozisyondu. Başta faul verdi, hakem çok yakın duruyordu. Bilgilerime göre de normalde pozisyonda yüzde yüz kesinlik varsa VAR devreye girmeli. Yüzde yüz net olmadığı halde hakem ilk başta 'faul var' dediği halde daha sonra VAR'ın çağırmasıyla ne yazık ki golü verdi. Sonuç olarak bizim aleyhimize verilen iki karar diyebilirim. Zorlu bir rakibe karşı bu kararlarla maça devam etmek zorunda kaldık. Takımımızın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duymalıyız."

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