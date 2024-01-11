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Spor

Markus Gisdol: Oyuncularımıza güvenmeliyiz

Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, Trabzonspor mağlubiyeti ardından, 'Takımımızda var olan oyuncular belli. Onlara güvenmeliyiz, bunun sebebi eksik olan oyuncular değil.' ifadelerini kullandı.

11 Ocak 2024 Perşembe 22:58 - Güncelleme:
Markus Gisdol: Oyuncularımıza güvenmeliyiz
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Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Gisdol yaptığı açıklamada, "Soyunma odasında oyunculara bu şekilde oynarsanız kesinlikle gol atamayız, daha cesur olmalıyız dedim. İlk yarıda yapmamamız gerekenleri yaptık. İkinci yarı biraz daha toparladık. Ama maalesef olmadı." dedi.

Ayrıca, "Ben hoca olarak bahane üreten bir hoca değilim, bunu sevmem de. Takımımızda var olan oyuncular belli. Onlara güvenmeliyiz, bunun sebebi eksik olan oyuncular değil." şeklinde konuştu.

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