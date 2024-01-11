Markus Gisdol: Oyuncularımıza güvenmeliyiz

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Gisdol yaptığı açıklamada, "Soyunma odasında oyunculara bu şekilde oynarsanız kesinlikle gol atamayız, daha cesur olmalıyız dedim. İlk yarıda yapmamamız gerekenleri yaptık. İkinci yarı biraz daha toparladık. Ama maalesef olmadı." dedi.

Ayrıca, "Ben hoca olarak bahane üreten bir hoca değilim, bunu sevmem de. Takımımızda var olan oyuncular belli. Onlara güvenmeliyiz, bunun sebebi eksik olan oyuncular değil." şeklinde konuştu.