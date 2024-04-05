Markus Gisdol: Puanlar almaya ihtiyacımız var

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, iç sahadaki formunu deplasman maçlarında gösteremiyor. Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 15 maçta sadece 1 galibiyet alan Samsunspor, bu maçların 10'unu kaybederken, 4 kez de berabere kaldı. İç sahada 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Markus Gisdol, artık deplasmanlarda da puan ya da puanlar almaları gerektiğine işaret etti. Markus Gisdol, "Beşiktaş deplasmanının zor geçeceğini düşünüyorum. Bugüne kadar oynadığımız deplasman maçlarında da iyi performans gösterdik. İlk önce Pendikspor maçının analizini yapıp, Beşiktaş maçına en iyi kadromuzla çıkmak için çalışacağız. Beşiktaş'a karşı iyi bir oyun sergilemeye çalışacağız. İstanbul'da planladığımız gibi güzel bir maç çıkartabilirsek, kesinlikle puan ya da puanlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bu saatten sonra bizim artık deplasmanlarda da puanlar almaya ihtiyacımız var. Bunu başarmak için de çok çalışacağız" dedi.

Ligde topladığı 37 puanın 30'unu iç sahada kazanan Samsunspor, kalan 7 maçta deplasmanda Beşiktaş, Kasımpaşa, Konyaspor ve Fatih Karagümrük ile kendi sahasında ise Adana Demirspor, Trabzonspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak.