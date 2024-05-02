Markus Gisdol: Trabzonspor maçına odaklanmış durumdayız

Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'da Teknik Direktör Markus Gisdol, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gisdol, 'Karadeniz derbisi' olarak adlandırılan mücadelenin şehir ve camia için önemini bildiklerini ifade ederek, futbolcularının gerekirse sahada hayatlarını ortaya koyacaklarını dile getirdi.

"Kulüpteki herkesin ve şehrin bu maçı dört gözle beklediğinin bilincindeyiz"

Trabzonspor maçını dört gözle beklediklerini dile getiren Alman teknik adam, "Kulüpteki herkesin ve şehrin bu maçı dört gözle beklediğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle tüm hafta çalışmalarımızı sürdürdük. Çok büyük bir maç. Bu maça hazırız. Taraftarlarımız sabırsızlıkla bekliyor. Bu oyunu seviyoruz. Trabzonspor maçından güzel bir oyunla iyi bir sonuç almak istiyoruz. Son 4 maçtan kaç puan alabiliriz bilmiyorum. Toplayabildiğimiz kadarını toplamak istiyoruz. Son 5 maçtır galip gelemiyoruz. Son 4 maçta da 1 mağlubiyetimiz var. Her puan çok önemli. Tüm maçları kazanmak ve puan almak için oynuyoruz ama bunları yaparken de duygumuzu kontrol etmemiz gerekiyor. Bir Almanım, tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Bu durumlarda odağımızı kesinlikle kaybetmemiz gerekiyor. Kalemi alıp puan tablosuna bakıp da bir hesap yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu gereksiz de buluyorum. Yapmamız gereken en iyi şekilde odaklanıp, alabildiğimiz kadar puan toplayıp, elimizden gelenin en iyisini yapmak. Benim yapım bu" dedi.

"Ligin son 4 maçındayız"

Telafisi olmayan haftalara girdiklerine dikkat çeken Markus Gisdol, "Belirli bir kadrom ve kendi takımım var. Onlara odaklanmam gerekiyor. Başarıya odaklanmış durumdayım. Bugüne kadar çok çalışarak geldik. Bazen şanslı bazen de çok iyi oynadığımız maçlar oldu. İlk dakikalarda gol pozisyonlarını değerlendirdiğimiz maçlar da oldu bazen de son maçlarda olduğu gibi şansları değerlendiremedik. Ligin son 4 maçındayız. Her zaman bu maçlar çok özel maçlardır. Bizim ya da başka liglerdeki ilk maçlar ya da ligin ortalarındaki maçlarla kıyas edemeyiz. Şimdi yapmamız gereken maç maç giderek, en iyi performansımızı ortaya çıkartarak güzel sonuçlar almak. Önümüzdeki Trabzonspor maçına odaklanmış durumdayız" diye konuştu.

"Oyuncularım gerekirse de sahada hayatlarını ortaya koyacaklar"

Gisdol, tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını vurgulayarak, "Maçtan önce herhangi bir söz vermek istemiyorum. Hoca olarak maçtan belirli bir şeyler hakkında söz verilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularım ve biz hocalar Samsun'da yaşayan insanlarımızın, taraftarımızın yıllardır böyle bir maçı beklediğini, böyle bir özlemle bu günlere geldiğini çok çok iyi biliyoruz. En az 11 yıldır böyle bir maç bekliyorlar. Eminim oyuncularım da bu bilinçle oynayıp, en iyi şekilde performans göstereceklerdir. Sizlere belirli şeyler hakkında söz veremem ama şunun sözünü verebilirim ki takım olarak yüzde 100'ümüzden fazlasını sahada ortaya koyacağız. Oyuncularım gerekirse de sahada hayatlarını ortaya koyacaklar" şeklinde konuştu.

Ligdeki tek yabancı hoca olmasını "Survivor" olarak değerlendirdi

Kendisine ligdeki tek yabancı teknik direktör olmasıyla alakalı gelen bir soruya gülerek cevap veren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Survivor, hayatta kaldığımı söyleyebilirim. Bunu şaka olarak söylüyorum. Çok iyi hissediyorum. Böyle bir durumda olmaktan da mutluyum. Samsun'a geldiğim ilk günden itibaren insanlar bana sıcakkanlılığı ile kendimi çok iyi hissettirdiler. İletişimim çok iyi. Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü biz burada bir aileyiz. Bu şekilde de devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.