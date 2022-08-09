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Spor

Marsilya, Alexis Sanchez transferini duyurdu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Inter'den ayrılan Alexis Sanchez ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

9 Ağustos 2022 Salı 23:37 - Güncelleme:
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Inter'le kısa süre önce yollarını ayıran Alexis Sanchez, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'ya transfer oldu.

33 yaşındaki Şilili oyuncu Alexis Sanchez, imzayı atmak için Marsilya şehrine geldi.

MARSİLYA AÇIKLADI

Kulüp yaptığı açıklamada; Şilili oyuncu Alexis Sanchez ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı

Formalı fotoğrafları da sızan ünlü oyuncu yeni takımında "70" numaralı formayı giyecek.

Kariyerinde Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi Avrupa devlerinin formasını giyen 33 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 39 maçta 9 gol ve 5 asistlik performansa imza atmıştı.

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