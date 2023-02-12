Marsilya, Alexis Sanchez'in golleriyle kazandı

Fransa Ligue 1'in 23. hafta maçında, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, Clermont'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Gabriel Montpied Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golleri 44 ve 81. dakikalarda Alexis Sanchez attı.

Marsilya'da Cengiz Ünder müsabakaya ilk 11'de başlarken, 84. dakikada yerini Azzedine Ounahi'ye bıraktı.

Bu galibiyetle Marsilya puanını 49'a çıkardı ve lider Paris Saint Germain'in 5 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. 30 puanda kalan Clermont ise 11. basamakta bulunuyor.