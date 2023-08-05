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Spor

Marsilya Başkanı Pablo Longoria: Lige ara verilmeli

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın başkanı Pablo Longoria, Ocak ayında oynanacak olan Afrika Kupası için Ligue 1'e ara verilmesi gerektiğini belirtti.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 20:20 - Güncelleme:
Marsilya Başkanı Pablo Longoria: Lige ara verilmeli
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Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da Başkan Pablo Longoria Ocak ayında oynanacak Afrika Kupası'na ilişkin açıklamarda bulundu.

Longoria; "Afrika Kupası oynanırken Ligue 1'e ara vermeyi düşünmeliyiz. Transfer yaparken buna dikkat ediyoruz ama Afrika Kupası'na göre bir takım dizmek de saygısızca olur. Ayrıca tüm takımın stratejisini 1 ay sürecek bir turnuvaya dayandırmak da riskli' ifadelerini kullandı.

Marsilya'da forma giyen ve Afrikalı futbolcular ise şu şekilde; Sarr, Ndiaye, Gueye (Senegal), Ounahi, Harita (Fas), Kondogbiya (Orta Afrika Cumhuriyeti), Aubameyang (Gabon) ve Mbemba (Kongo Cumhuriyeti).

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