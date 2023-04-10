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Spor

Marsilya deplasmanda 1 puana razı oldu

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Lorient ile golsüz berabere kaldı.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 00:26 - Güncelleme:
Marsilya deplasmanda 1 puana razı oldu
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, deplasmanda Lorient ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde 30. haftanın kapanış maçında, zirve mücadelesi veren Olimpik Marsilya, orta sıralarda yer alan Lorient'e Moustoir Stadı'nda konuk oldu.

Taraflar, maç boyunca yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma, 0-0 beraberlikle sona erdi.

Olimpik Marsilya'da ilk 11'de sahaya milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadelenin tamamında oyunda kaldı.

Puanını 61'e çıkaran Olimpik Marsilya, zirve yolundaki rakipleri Paris Saint-Germain (69 puan) ve Lens'in (63 puan) haftayı galibiyetle tamamlamasının ardından üçüncü sırada kaldı. 45 puanlı Lorient ise 10. sırada yer aldı.

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