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Spor

Marsilya evinde Troyes'e karşı zorlanmadı

Milli oyuncu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, Fransa Ligue 1'in 31. haftasında sahasında konuk ettiği Troyes'i 3-1 yendi.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 00:31 - Güncelleme:
Marsilya evinde Troyes'e karşı zorlanmadı
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, konuk ettiği Troyes'i 3-1 mağlup etti.

Ligin 31. hafta maçında, zirve mücadelesi veren Olimpik Marsilya, Troyes'i ağırladı.

Müsabakaya hızlı başlayan Marsilya, karşılaşmanın 2. dakikasında Vitinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Olimpik Marsilya'da ilk 11'de sahaya milli futbolcu Cengiz Ünder, 40. dakikada bulduğu golle takımını 2-0 üstün duruma getirdi. Vitinha ile 64. dakikada bir gol daha bulan ev sahibi ekip, maçta 3-0 öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarında Troyes, Mama Balde'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Puanını 64'e çıkaran Olimpik Marsilya, zirve yolundaki rakibi Paris Saint-Germain'nin (72 puan) ardından ikinci sırada bulunuyor.

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