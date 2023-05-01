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Spor

Marsilya, liderle arasındaki puan farkını eritiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, evinde Auxerre'yi 2-1 mağlup ederek PSG ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 09:08 - Güncelleme:
Marsilya, liderle arasındaki puan farkını eritiyor
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 33. haftasında Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı Auxerre maçını 2-1 kazandı.

Lider Paris Saint-Germain'in (PSG) en yakın takipçisi Olimpik Marsilya, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Auxerre'i ağırladı.

Auxerre, 33. dakikada Toure ile öne geçti ancak Marsilya, Cengiz Ünder'in 75 ve Alexis Sanchez'in 77. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Milli futbolcu Cengiz, Ligue 1'deki son 3 maçında 3'üncü, bu sezon 5. kez fileleri havalandırdı.

Art arda 3. galibiyetini alarak puanını 70'e yükselten Olimpik Marsilya, PSG ile arasındaki farkı 5 puana indirdi. Auxerre ise 33 puanda kaldı.

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