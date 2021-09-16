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Spor

Marsilya Lokomotiv Moskova deplasmanında puanı Cengiz Ünder ile kaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşan Marsilya Cengiz Ünder'in gol attığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.

16 Eylül 2021 Perşembe 23:08 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 23:09
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. RZD Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Marsilya'yı öne geçiren golü 59. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder attı. Lokomotiv'de penaltı öncesi Nayair Tiknizyan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lokomotiv Moskova adına skora eşitliği getiren golü 89. dakikada Tino Anjorin kaydetti.

Cengiz Ünder, bu golüyle birlikte Marsilya'daki 5. maçında 4. golünü atmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da gruba 1'er puanı paylaştı.

Lokomotiv Moskova, bir sonraki maçında Lazio'ya konuk olacak. Marsilya ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

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