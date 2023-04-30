Marsilya'da Cengiz Ünder rüzgarı esti

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Marsilya, sahasında Auxerre'i konuk etti.
Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşmayı geri düşmesine rağmen Marsilya 2-1 kazanarak lider PSG'yi takibini sürdürdü.
Maçın 33. dakikasında Birama Toure'nin golüyle öne geçen Auxerre, ilk yarıyı önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında toparlanan Marsilya, 75'te Cengiz Ünder'in golüyle beraberliği yakalarken 78'de ise Alexis Sanchez'le galibiyet elde etmeyi başardı.
Cengiz Ünder maça ilk 11' de başlarken 90. dakikada yerini Bailly'e bıraktı. Cengiz Ünder attığı golle son 3 maçta 3. golüne imzasını atmış oldu.
Bu sonuçla Marsilya 70 puana yükselerek PSG'yi takibini sürdürdü. Auxerre ise 33 puanda kaldı.