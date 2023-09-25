Marsilya'da Galtier sesleri

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, geçtiğimiz günlerde Teknik direktör Marcelino'nun istifası sonrası yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Teknik adam arayışlarını hızlandıran Marsilya, son olarak Paris Saint-Germain'i çalıştıran Fransız teknik adam Christophe Galtier ile görüşme gerçekleştirdi.

57 yaşındaki teknik adam ile ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, deneyimli hocanın da Marsilya'ya sıcak baktığı ifade edildi.

Christophe Galtier, son olarak PSG ile 50 karşılaşmaya çıkarken 2.16 puan ortalaması yakalamıştı.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Marsilya, ilk 6 haftada gösterdiği performansla taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Mavi-beyazlı ekip çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan ile altıncı hafta sonunda 7. sırada kaldı.