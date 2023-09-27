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Spor

Marsilya'da Gattuso dönemi başlıyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, teknik direktörlük görevi için Gennaro Gattuso ile anlaşmaya vardı.

27 Eylül 2023 Çarşamba 18:50 - Güncelleme:
Marsilya'da Gattuso dönemi başlıyor
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, teknik direktörlük görevi için Gennaro Gattuso ile anlaşma sağladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da yeni teknik direktör Gennaro Gattuso dönemi başlıyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, Marsilya'nın Marcelino'nun ayrılığının ardından Gattuso ile görüştüğü ve anlaşma sağladığı belirtildi.

Marsilya'nın İtalyan teknik adam ile anlaşmayı kısa süre içerisinde açıklayacağı kaydedildi.

Gattuso, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da görev almıştı.

  • Marsilya teknik direktörü
  • Gennaro Gattuso
  • Fransa Ligue 1

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